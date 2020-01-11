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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى محاسبة إيران والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
دعارئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى محاسبة ومساءلة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية.
وكانت السلطات الإيرانية اقرت صباح اليوم بمسؤوليتها إسقاط الطائرة الأوكرانية والتي راح ضحيتها 176 راكبا.
وجاء في بيان أصدره مكتب ترودو:"في هذا اليوم .. أقرت إيران بأن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية أسقطتها قواتها المسلحة .. يبقى تركيزنا الآن على المطالبة بالمساءلة والشفافية والعدالة لعائلات وأحباء الضحايا .. هذه مأساة وطنية، الكنديون جميعهم ينوون الحداد".
وتابع البيان: "سنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لضمان تحقيق كامل وشامل، وتتوقع الحكومة الكندية التعاون الكامل من السلطات الإيرانية".
وقال التلفزيون الإيراني، نقلا عن مصدر عسكر صباح اليوم السبت، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران يوم الأربعاء الماضي "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري".
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