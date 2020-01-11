الحثيلي يهدد بالتوقف عن نقل نفط مأرب حتى سداد مستحقاته

السبت 11 يناير 2020

هدد متعهد نقل النفط الخام من حقول صافر "مؤسسة الحثيلي" ، بإيقاف عمليات النقل حتى سداد جميع مستحقاته.



وذكر مصدر مسؤول في شركة صافر، أن "الحثيلي" خاطب الشركة بأنه سيتوقف عن النقل خلال ثلاثة أيام إذا لم تسلم شركة صافر مستحقات النقل منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وتابع المصدر أنه تم تصدير ثلاث شحنات نفط للخارج بما يقارب 750 الف برميل نفط من حقول صافر.

Advertisements

وقال المصدر إن شركة صافر خاطبت جميع الجهات من رئيس الوزراء إلى وزير المالية ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي وكذلك مكتب رئيس الجمهورية و السلطة المحلية لسداد مستحقات الناقل.

ولفت المصدر إلى أن صافر لم تجد من الحكومة سوى وعود كلها كذب بالرغم أن المبالغ (قيمة النفط) تم توريدها إلى الحساب الحكومي.

وأضاف المصدر أن هناك تعنت من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وصل إلى حد عدم الرد على المراسلات والاتصالات.