اليمن.. الجيش الوطني يتلف نحو ألف لغم حوثي و 60 عبوة ناسفة في مديرية باقم بصعدة

السبت 11 يناير 2020

أتلف الجيش الوطني أمس كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمديرية باقم.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد أتلف فريق هندسي تابع للجيش الوطني 1000 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في باقم شرق محافظة صعد.

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ونقلت الوكالة عن ركن الهندسة العقيد ضيف الله الخولاني قوله إن عملية الإتلاف شملت 800 لغم أرضي مضاد للدروع، 60 عبوة ناسفة، 70 قذيفة غير منفجرة، بالإضافة إلى عشرات الذخائر من مخلفات الحرب.

وبين أن القذائف والألغام التي تم انتزاعها وإتلافها كانت متوزعة ما بين مزارع المواطنين والبيوت والطرقات والأماكن العامة في مديرية باقم.

واستطاع الفريق الهندسي تطهير قرى "محديدة وآل مغرم وآل الحماطي ومحجر باقم والدحل والسلف.