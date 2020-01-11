شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين في عملية عسكرية شرق الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
قضت وحدات من الجيش الجزائري على عنصرين إرهابيين، بمنطقة مشاط ببلدية الميلية بمحافظة جيجل شرق البلاد.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وثلاث مخازن مملوءة، ومنظاران ليليان وأغراض أخرى.
وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتؤكد مدى يقظة الجيش والاستعداد الدائم، عبر مختلف ربوع الجزائر، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.
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