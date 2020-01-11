شكرا لقرائتكم خبر عن بمراقبة صينية.. انتخابات رئاسية وبرلمانية في تايوان والان نبدء بالتفاصيل
وعززت بكين جهودها لجعل تايوان تقبل حكمها من خلال الترهيب العسكري ومن خلال عرض نموذج "بلد واحد ونظامين" والذي يتيح قدرا كبيرا من الحكم الذاتي مثلما تفعل بكين في هونج كونج بشكل كبير.
ورفض هذا النموذج كل من رئيسة تايوان الحالية تساي إنج وين التي تنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي ومنافسها الأساسي هان كو يو الذي ينتمي لحزب كومينتانج (الحزب القومي الصيني) الذي يؤيد إقامة علاقات وثيقة مع الصين.
وقالت تساي إن شعب تايوان فقط هو الذي من حقه تقرير مستقبله ونددت بالصين لسعيها للتأثير على الانتخابات من خلال معلومات مغلوطة وإيماءات مثل عبور أحدث حاملة طائرات صينية مضيق تايوان قبيل الانتخابات. وتنفي الصين تدخلها في الانتخابات.
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