شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كندا بعد الاعتراف الإيراني بإسقاط الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

طالب جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندى، بمحاسبة المسؤولين فى إيران، بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا، وفقا لوكالة الأنباء "سبوتنيك". وكان فرانسوا فيليب شامباين، وزير الخارجية الكندى، أكد أن عدد الضحايا الكنديين فى تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران هو 57 شخصا وليس 63 شخصا، مشيرا إلى أن هذا الأمر "مؤسف للغاية".

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