شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كندا بعد الاعتراف الإيراني بإسقاط الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
وكان فرانسوا فيليب شامباين، وزير الخارجية الكندى، أكد أن عدد الضحايا الكنديين فى تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران هو 57 شخصا وليس 63 شخصا، مشيرا إلى أن هذا الأمر "مؤسف للغاية".
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