شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 59 بفيروس كورونا وسط الصين والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت لجنة الصحة بالمقاطعة - فى بيان اليوم السبت - أنه تم وضع 739 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المرضى، بينهم 419 من الطاقم الطبى، تحت المراقبة الطبية، فيما لم يتم حتى الآن ظهور أية علامات على إصابتهم بالفيروس الذى تم اكتشافه فى "ووهان" فى الخامس من الشهر الجاري.
وقال "وانغ قوانغ فا" عضو فريق الخبراء الطبى الصينى المكلف بمتابعة الوضع، إن حالة المرضى والوضع الوبائى يمكن السيطرة عليهما فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الشديدة تماثل نظيرتها بين حالات الالتهاب الرئوى الشائعة.
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