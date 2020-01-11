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وفاة شخص وإصابة 59 بفيروس كورونا وسط الصين

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أعلنت سلطات مقاطعة "هوبي" بوسط الصين وفاة شخص واحد وإصابة 59 بينهم 7 فى حالة حرجة، وذلك جراء إصابتهم بالالتهاب الرئوى الفيروسى الذى ظهر مؤخرا فى "ووهان" عاصمة المقاطعة وأظهرت النتائج المختبرية الأولية أنه نوع جديد من فيروس " كورونا ".

وذكرت لجنة الصحة بالمقاطعة - فى بيان اليوم السبت - أنه تم وضع 739 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المرضى، بينهم 419 من الطاقم الطبى، تحت المراقبة الطبية، فيما لم يتم حتى الآن ظهور أية علامات على إصابتهم بالفيروس الذى تم اكتشافه فى "ووهان" فى الخامس من الشهر الجاري.

وقال "وانغ قوانغ فا" عضو فريق الخبراء الطبى الصينى المكلف بمتابعة الوضع، إن حالة المرضى والوضع الوبائى يمكن السيطرة عليهما فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الشديدة تماثل نظيرتها بين حالات الالتهاب الرئوى الشائعة.

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