شكرا لقرائتكم خبر عن السُلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس العائلة المالكة بسلطنة عُمان في جلسة فتح الوصية اليوم تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور. وأوضح مجلس الدفاع العُماني - وفق ما بثته وكالة الأنباء العُمانية - أنه عقب الجلسة تقرر تعيين جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطانًا لعُمان خلفًا للراحل السلطان قابوس بن سعيد.

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