شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعترف بتورط الجيش في إسقاط الطائرة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحانى بتورط الجيش الإيراني في إسقاط الجيش الإيراني لطائرة الركاب الأوكرانية، وقال ان إيران "تأسف بشدة" لإسقاط طائرة الركاب بشكل غير مقصود. واضاف روحانى فى تغريدة على تويتر اليوم السبت ان إسقاط الجيش الإيراني لطائرة الركاب الأوكرانية "مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر"

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