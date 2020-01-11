هيثم بن طارق.. رجل الثقافة والرياضة سلطانا لعمان

تولى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، السبت، مقاليد الحكم سلطانا لعمان خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما.

وكان هيثم بن طارق هو من أوصى بتعيينه السلطان قابوس خلفا له، ومن ثم قام مجلس الدفاع الأعلى بتثبيته، بعد أن اتفقت الأسرة المالكة على اختيار من أوصى به السلطان الراحل عرفانا وامتنانا وتقديرا له.

وبذلك يكون هيثم بن طارق هو أول سلطان في تاريخ البلاد يتم اختياره وفقا للإجراءات التي أقرها النظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996.

والسلطان هيثم بن طارق هو التاسع لعمان في التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد التي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد في عام 1741.



ولد هيثم بن طارق عام 1954، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.





تخرج من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة عام 1979، وحصل على دراسات عليا في الجامعة نفسها، حيث درس السياسة الخارجية.



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وتدرج في العديد من المناصب، في مجالات الثقافة والرياضة والدبلوماسية والاقتصاد، الأمر الذي كون لديه خبرة كبيرة، يتوقع أن تعينه على إدارة شئون البلاد في تلك المرحلة المهمة من تاريخها.



وقد شغل هيثم بن طارق منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها: الأمين العام للوزارة خلال الفترة من (1994-2002)، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية (1986-1994).

وكان هيثم أحد المقربين من السلطان قابوس ومصدر ثقته؛ لذا عمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

أيضا رأَس "لجنة الرؤى المستقبلية" التي تولت مسؤولية التخطيط لمستقبل سلطنة عمان حتى عام 2040.





ويتولى السلطان الجديد مقاليد الحكم، في وقت يقف فيه الاقتصاد العماني على أعتاب مرحلة جديدة يستعد للدخول إليها بآفاق وأهداف وآمال أكبر لتحقيق الرؤية المستقبلية عمان 2040 التي يتكامل الإعداد لها خلال هذه الفترة التي ستبدأ مع بداية عام 2021، حيث يمثل عام 2020 آخر أعوام الرؤية المستقبلية عمان 2020 وآخر أعوام الخطة الخمسية التاسعة 2016 -2020.

كما شغل هيثم بن طارق منصب رئيس اتحاد الكرة العماني لكرة القدم خلال الفترة من 26 يونيو 1983 حتى أبريل 1986، وترك بصماته الواضحة بفضل الأسلوب الذي اتبعه بإدارته لشؤون الكرة العمانية في بداية عهدها وكانت لإدارته البارعة لاتحاد الكرة في البداية الأثر الأبرز في مسيرة الاتحاد حتى الآن.

كما ترأس أيضاً اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط عام 2010 ، وكان لترأسه اللجنة الأثر الأكبر في إنجاح هذه الدورة التي استضافتها السلطنة وقاد الدورة إلى نجاح باهر وتركت إرثا كبيرا للأجيال القادمة.

على الرغم من المشاغل السياسية التي شغلها هيثم بن طارق إلا أنها لم تبعده عن الرياضة وهو ممارس رياضي متميز من لعبته المفضلة الكريكت.