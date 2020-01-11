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الناخبون في تايوان يقترعون لانتخاب رئيس جديد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة الأنباء الألمانية

السبت 2020/1/11 12:33 م بتوقيت أبوظبي

انتخابات الرئاسة في تايوان - رويترز

توجه الناخبون في تايوان إلى مراكز الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن تضمن فترة ثانية ونهائية مدتها 4 سنوات للرئيسة الحالية تساي إنج وين.

وقالت وكالة "سنترال نيوز" الحكومية إن رئيس الوزراء، سو تساينج-تشانج، انتظر لمدة 40 دقيقة قبل أن يدلي بصوته، مشيرا إلى أن عملية التصويت تجرى بشكل جيد، مشجعا على الذهاب والإدلاء بأصواتهم.

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ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال كبيرة بسبب أحوال الطقس الجيدة في مختلف أنحاء الجزيرة.

ويحق لنحو 19.3 مليون ناخب فوق سن العشرين، فيهم 1.18 مليون شاب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، انتخاب رئيسهم و113 نائبا للبرلمان.

وقالت أماندا بينج، إحدى سكان تايبيه/28 عاما/ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خارج مركز اقتراع في منطقة "سونجشان" إن جميع أفراد أسرتها السبعة، من بينهم جدتها (93 عاما) توجهوا إلى مراكز الاقتراع، مضيفة "جرت جميع الأمور بهدوء في مركز الاقتراع هذا".

ويعد المنافس الرئيسي لتساي هو هان كو يو (62 عاما) عمدة كاوهسيونج، والمتنافس الثالث على الرئاسة هو الأمين العام السابق للحزب القومي الصيني جيمس سونج (77 عاما) والمرشح عن حزب الشعب أولا المحافظ.

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