"حكمة السلطان قابوس" تقود هيثم بن طارق لخلافته

جانب من اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في عمان

قرر مجلس العائلة المالكة في عمان، عرفانا بفضل السلطان الراحل قابوس بن سعيد وإيمانا بحكمته تثبيت من أوصى به لخلافته في قيادة البلاد.

وأوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع فتح رسالة السلطان قابوس وفقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة.

وقام مجلس الدفاع بحضور أفراد العائلة المالكة كشهود على الإجراءات، بفتح رسالة السلطان قابوس وقراءتها بشكل مباشر والإعلان أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد هو سلطان عمان.

ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

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وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.





وأعلن التلفزيون الرسمي العماني تنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان خلفا لقابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، قد دعا، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وكان السلطان الجديد يشغل منصب وزير الثقافة والتراث، وكان من المقربين من السلطان قابوس.

كما كان أيضا على رأس من أشرفوا على وضع الرؤية الاقتصادية عمان 2040.