قادة وزعماء العالم ينعون السلطان قابوس: حكيم وعزيز

نعى قادة ورؤساء وملوك العالم، السبت، سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، واصفين إياه بأنه أخ عزيز وقائد حكيم.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام في البلاد.

وقد نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مساء الجمعة، سلطان عمان قابوس بن سعيد، واصفا إياه بأنه كان أخا عزيزا وقائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، ورفيق درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي تغريدة حملت كلمات مؤثرة، قدم الشيخ محمد بن زايد التعازي لأسرة الفقيد الراحل وشعب عمان، داعيا الله أن يتغمد السلطان قابوس "بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وقال الشيخ محمد بن زايد: "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما وقامة تاريخية كبيرة".

وأردف القول: "رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخ عزيز ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما. نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

كما قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التعازي للشعب العماني والعائلة المالكة والأمة العربية والإسلامية في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

في السياق ذاته، أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن حزنه لوفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.

وقال الرئيس اللبناني: "برحيل السلطان قابوس يفقد العالم العربي رجل الحوار والحكمة والسلام الذي طالما عمل من أجل لم الشمل العربي وتعزيز تضامنه في وجه التحديات التي تهدد دولنا وشعوبنا".

كما قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خالص التعازي للشعب العماني والأمة العربية في وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، هو قائد حكيم منح عمره لوطنه ولأمته، وزعيم عربي سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن".

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كما تقدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتعازي للشعب العماني في فقيد الأمة العربية والإسلامية السلطان قابوس بن سعيد.

وقال ملك الأردن: "فقدنا بوفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد أحد القادة الحكماء وحليف لبلادنا في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".





من جانبه، نعى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، السلطان قابوس بن سعيد، قائلا: "فقدنا بوفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد قائدا حكيما كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية".

كما نعى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد قائلا: "كان يحظى باحترام كبير، وعمل على تعزيز السلام والاستقرار في بلاده والمنطقة".

وقرر مجلس العائلة المالكة في عمان، السبت، عرفانا بفضل السلطان الراحل قابوس بن سعيد وإيمانا بحكمته، تثبيت من أوصى به لخلافته في قيادة البلاد.







وأوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع فتح رسالة السلطان قابوس وفقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة.

وقام مجلس الدفاع، بحضور أفراد العائلة المالكة كشهود على الإجراءات، بفتح رسالة السلطان قابوس وقراءتها بشكل مباشر، وإعلان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطانا لعمان.

ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.





وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن ديوان البلاط السلطاني أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا، "لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، قبل أن يعود في 13 من الشهر نفسه.

ورحلة بلجيكا العلاجية كانت الثالثة للسلطان قابوس منذ عام 2014، حيث سبق أن غادر بلاده إلى ألمانيا 9 يوليو/تموز 2014 لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وقضى بها نحو 8 أشهر قبل أن يعود للسلطنة في 23 مارس/آذار 2015.