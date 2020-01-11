بيانات رسمية: ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت بيانات رسمية في تركيا اليوم عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 13.4% في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مقابل 11.6% في الشهر نفسه من 2018.



وأكد المعهد الإحصائي التركي، أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل إلى 4.39 ملايين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما يمثل زيادة بنحو 608 ألف شخص عن نفس الشهر في العام السابق.

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وتابع المعهد أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 24-15 وصل إلى 25.3%، بزيادة 3% عن الشهر ذاته من 2018.

وطبقا لبيانات المعهد الإحصائي، انكمش الاقتصاد التركي في الربعين الأول والثاني من 2019 قبل أن يحقق نمواً سنوياً بـ0.9% في الربع الثالث.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق الخميس، إن الحكومة تتوقع أن يصل إجمالي معدل النمو الاقتصادي في 2019 إلى 0.5%، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية.

هذا و قد انخفضت الليرة التركية قليلاً إلى 5.895 مقابل الدولار الجمعة، بعد تداولها في حدود 5.98 في الأسبوع الأول من 2020 وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.