الجيش الليبي يرحب بالمبادرة الروسية ولا وقف لإطلاق النار قبل دحر الجماعات المتطرفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بالمبادرة الروسية حول ليبيا مع تواصل جهودها للقضاء على الجماعات المتطرفة في ليبيا.



وأكدت القيادة في بيان، على أنها ترحب بالمبادرة الروسية حول ليبيا مؤكدة استمرار "جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء عليها، حيث أن هذه المجموعات استولت على العاصمة طرابلس، وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات التي تزودهم بالمعدات العسكرية وذخائر أسلحة مختلفة، فضلاً عن الطائرات الهجومية دون طيار، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدول والحكومات الداعمة للمجموعات الإرهابية في طرابلس تنقل أعداداً كبيرة من الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للقتال ضد القوات المسلحة والشعب الليبي"، حسب ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

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وتابعت القيادة العامة في بيانها أن "تحقيق الاستقرار والأمن والاستجابة لمطالب التحول الديمقراطي واستئناف العملية السياسية والاتفاق على إطار وطني لتوزيع عادل لثروات الليبيين دون إقصاء أو تهميش، يقودنا إلى القول إن حل المليشيات ونزع سلاحها أضحى مطلباً وطنياً ودولياً، بما يقود لتنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في العاصمة، تنتج مشهداً أمنياً يمكن معه الحديث عن عملية سيادية فاعلة تؤدي إلى تشكيل حكومة تملك الإدارة والقدرة على إنفاذ قراراتها في كل ربوع البلاد".

وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.

ولفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن بوتين وأردوغان، يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءاً من 12 يناير (كانون الثاني) الجاري.