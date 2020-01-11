هونغ كونغ تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حذرت هونغ كونغ مواطنيها،الجمعة، من السفر "غير الضروري" إلى إيران، بعد أيام من هجمات صاروخية إيرانية على قوات أمريكية في العراق رداً على ضربة أمريكية بطائرة دون طيران قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً.

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وقال مكتب الأمن في هونغ كونغ في التحذير: "على الموجودين هناك بالفعل مراقبة الوضع وتوخي الحذر، والاهتمام بسلامتهم الشخصية، وتجنب الاحتجاجات، والتجمعات الكبيرة".

وأضاف أنه على المواطنين أيضاً تجنب السفر إلى حدود إيران مع أفغانستان، والعراق، وباكستان بسبب الوضع الأمني المضطرب.