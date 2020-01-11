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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الانشقاقات تعجل بانهيار حكومة الوفاق الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
تهدد التصدعات في حكومة الوفاق الليبية بتعجيل انهيار المليشيات، كما إن والانشقاقات تضرب صفوف الحكومة المسيطرة على طرابلس.
في السياق أعلن صبري بركة القائم بالأعمال الليبي في العاصمة الغينية كوناكري انشقاقه وأعضاء السفارة عن حكومة الوفاق التي استدعت الاستعمار التركي وأثارت غضب الشعب الليبي .
إلى ذلك انضمت الكتيبة 604 مشاة المسؤولة عن تأمين مدينة سرت إلى صفوف الجيش الوطني الليبي، وهاجمت تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا واصفة أعضاءه بـ"الخونة".
يأتي ذلك بعد توقيع حكومة الوفاق وتركيا اتفاقيتين بحرية وأمنية لدعم مليشيات طرابلس، ووقف تقدم الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس من الإرهابيين.
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