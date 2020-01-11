فرنسا تؤكد أن التصعيد في ليبيا يهدد الاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن التصعيد في ليبيا يهدد استقرار المنطقة بكاملها، داعيا إلى حوار ليبي داخلي للخروج من الأزمة.



وجاء تصريح لودريان عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارة إلى تونس تستمر يومين، وفق وكالة فرانس برس.

واعتبر، بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "التصعيد الحالي في ليبيا يهدد الاستقرار في كامل المنطقة، من المغرب العربي إلى الساحل".

وعلق وزير الخارجية الفرنسي على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدا أنهما تبتعدان عن القانون الدولي وتزيدان من تعميق الأزمة في ليبيا.

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ورأى لودريان أن الحل للخروج من الأزمة "يفرض حوارا ليبيا داخليا ومسارا سياسيا يجمع الأطراف الإقليمية وخاصة دول الجوار".

ودعا إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، لإيجاد حل سلمي ينهي الصراع القائم في ليبيا.

ومن المتوقع عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين هذا الشهر سعيا لإيجاد تسوية سلمية للنزاع في هذا البلد، ولم توجه دعوة بعد إلى تونس.

وقال لودريان في هذا الصدد إن مؤتمر برلين هو محاولة لتحديد عناصر الخروج من الأزمة الليبية.

بدوره، شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد على مواقف بلاده الثابتة الداعية إلى احترام الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي 2259 المؤرخ في 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 وضرورة الانتقال من الشرعية الدولية التي لا يمكن أن تكون إلا مؤقتة، إلى شرعية دائمة تقوم على مشروعية شعبية.

ولفت إلى المبادرة التي قام بها عند جمعه لعدد من ممثّلي القبائل والجمعيات في ليبيا، لافتا إلى إمكانية توسيعها إلى عدد آخر لم يحضر في الجلسة الأولى حتى تكون أكثر تمثيلية.

وجدّد سعيد استعداد تونس الدائم للإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم كلّ المجهودات الهادفة إلى حقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية.