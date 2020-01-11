شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخططات سليماني والاتفاق النووي والطائرة أوكرانيا المنكوبة.. أزمات تخنق إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

"عن طريق الخطأ".. أقرت إيران، بهذه الكلمات بعد أيام من المماطلة والنفي بإسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي راح ضحيته 176 شخصا، اعتراف طهران الذي جاء على لسان عسكري، زاد من أزماتها التي تعانيها الفترة الماضية.



وذكر بيان عسكري لإيران أن الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها كانت تحلق بالقرب من موقع عسكري حساس وسيتم محاسبة المسؤولين، الاعتراف الإيراني جاء بعد ساعات من التحذيرات الأوربية لطهران من خرق الاتفاق النووي، ومن جانب آخر كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الخطط التي كان يعدها قاسم سليماني لمهاجمة بلاده، التقرير التالي يرصد 3 أزمات تحاصر طهران.

خطط سليماني

ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطيط إيران لاستهداف 4 سفارات أمريكية قبل عملية استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وذكر ترامب، في مقتطفات من مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية، أن سليماني كان يقود مخططا إيرانيا لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، واستهداف الجيش الأمريكي بشكل مباشر.

والخميس الماضي، قال ترامب إن بلاده قتلت سليماني بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبوع الماضي لأسباب، منها تفجير السفارة الأمريكية في العراق.

وتابع ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض "أمسكنا بوحش كاسر وقضينا عليه، وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وبين ترامب أن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر/كانون الأول، في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.

وأكدت واشنطن، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن قتل سليماني قائدا كان دفاعا عن النفس، وتوعدت باتخاذ إجراء جديد "إذا اقتضت الضرورة" لحماية جنودها ومصالحها.

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تحذير من انهيار الاتفاق النووي

إلى ذلك، حذّر وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، في بروكسل من أنّه يتعين على إيران الالتزام بتعهداتها، تجنّبا لاحتمال إنهاء الاتّفاق النووي.

وقال بوريل عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 "نحن راغبون في الحفاظ على هذا الاتّفاق، لكنّنا نحتاج إلى أن تفي إيران بالتزاماتها"، و"تعود إلى الامتثال الكامل للاتّفاق بلا تأخير".

وكانت إيران كشفت الأحد الماضي عن انتهاك آخر، وهو "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن "كل القيود المتعلقة بعدد أجهزة الطرد المركزي".

وحذرت فرنسا وألمانيا من أنّه إذا لم تعد إيران للوفاء بالتزاماتها فقد تُقرّران إطلاق آليّة لتسوية المنازعات منصوص عليها في الاتفاق النووي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات من جانب مجلس الأمن الدولي.

وحذر وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لو دريان، عبر إذاعة "آر تي إل"، من أنّه إذا واصل الإيرانيون انتهاك "اتّفاق فيينّا، فإنّهم في غضون فترةٍ زمنيّة قصيرة إلى حدّ ما، بين عام وعامين، سيمكنهم الحصول على سلاح نووي، وهذا خيار غير مطروح"، مشددا على ضرورة احترام الاتفاق.

الطائرة المنكوبة

ودعا الوزراء الأوروبيون المجتمعون في بروكسل، طهران إلى التحلي بالشفافية بشأن تحطم طائرة بوينغ الأوكرانية الأربعاء في إيران.

ويعتقد عدد من الدول الغربية، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أنّ الكارثة التي أودت بحياة 176 شخصا، ناجمة عن صاروخ إيراني.

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج بأنّه "لا يوجد سبب لعدم تصديق" فرضيّة الصاروخ التي تحدث عنها عدد من الدول الأعضاء في الحلف.

ووقعت الكارثة التي أدت إلى مقتل 176 شخصًا بعد إطلاق طهران صواريخ على قاعدتين يستخدمهما الجيش الأمريكي في العراق.

ووصل نحو 50 خبيرًا أوكرانيًا، الخميس، إلى طهران للمشاركة في التحقيق، خصوصًا في فك شيفرة الصندوقين الأسودين للطائرة.

وقبيل الاعتراف الإيراني، رجح خبراء فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران عبر استهدافها، وسط ترجيحات عدد من زعماء العالم، وتقارير استخباراتية بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو أن بلاده تسلمت من الجانب الأمريكي ما وصفها بأنها "معلومات مهمة" تتعلق بالطائرة المنكوبة التي تحطّمت في إيران.