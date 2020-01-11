ولي عهد أبو ظبي يعزي في وفاة سلطان عمان ويؤكد: فقدنا قائدا عظيما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

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نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مساء الجمعة، سلطان عمان قابوس بن سعيد، واصفا إياه بأنه كان أخا عزيزا وقائدًا حكيمًا، وقامة تاريخية كبيرة، ورفيق درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ودعا الله أن يتغمد السلطان قابوس "بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وقال الشيخ محمد بن زايد: "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدًا حكيمًا وقامة تاريخية كبيرة".

وأضاف: "رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخ عزيز ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما. نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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وتوفي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن ديوان البلاط السلطاني أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا، "لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، قبل أن يعود في 13 من الشهر نفسه.

ورحلة بلجيكا العلاجية كانت الثالثة للسلطان قابوس منذ عام 2014، حيث سبق أن غادر بلاده إلى ألمانيا 9 يوليو/تموز 2014 لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وقضى بها نحو 8 شهور قبل أن يعود للسلطنة في 23 مارس/آذار 2015.