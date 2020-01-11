السيسي ينعي السلطان قابوس: الأمة العربية فقدت زعيماً منح عمره لوطنه وأمته

أصدرت مصر، صباح اليوم السبت، بياناً نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الذي توفي مسائ أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 عاماً.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها إن "الأمة العربية فقدت زعيماً من أعز الرجال، قائداً حكيماً منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمزاً لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وجاء في نص البيان: "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور.

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إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولاسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".

يشار إلى أن السلطان قابوس كان له موقف تاريخي مع الدولة المصرية، حيث رفض مقاطعة الدول العربية لمصر بعد توقيع اتفاقية السلام المعروفة بإسم "كامب ديفيد" عام 1978.

ودعا السلطان الراحل قابوس بن سعيد آنذاك الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب مصر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي.

وتوفي سلطان عمان قابوس بن سعيد، مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاماً.

وعُيّن هيثم بن طارق بن سعيد، اليوم السبت، سلطاناً لسلطنة عمان خلفاً للسلطان قابوس بن سعيد.

وكان مجلس الدفاع في عمان قد عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.