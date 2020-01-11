إعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية.. ماذا بعد ؟

- شريف الجنيدي

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد دقائق من إقلاعها من مطار خامنئي بالقرب من العاصمة طهران، يوم الأربعاء الماضي، قد سقطت بسبب "خطأ بشري غير مقصود".

وأسفر عن تحطم الطائرة الأوكرانية مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 176، معظمهم من الإيرانيين والكنديين، إضافة إلى أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيين.

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق إيران عدد من الصواريخ على قاعدين عسكريتين أمريكيتين في محافظتيّ الأنبار وأربيل بالعراق، رداً على مقتل الجنرال بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وقالت الهيئة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان نقلته وسائل إعلامية رسمية، إن الطائرة تم اعتبارها "هدفاً معادياً" بعد أن انحرفت نحو "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري.

وأضاف البيان أن الجيش كان في "أعلى مستوى من الاستعداد" وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

روحاني يتأسف

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن "أسفه الشديد" لمسئولية بلاده في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وكتب روحاني تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه، لسوء الحظ، أدت الصواريخ التي أطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا بريئا. وسيستمر التحقيق في أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر".

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وأضاف أن إيران تأسف بشدة لهذا الخطأ الكارثي، مقدماً تعازيه لعائلات الضحايا.

مطالب اوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر، وعبر قنوات دبلوماسية، اعتذاراً رسمياً من إيران، بالإضافة إلى دفع تعويضات عن إسقاط الطائرة.

وقال زيلينسكي، في نشور كتبه على "تيليجرام": "صباح اليوم لم يكن جيداً، لكن ظهرت الحقيقة. إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق".

وأكد زيلينسكي أن بلاده تنتظر من إيران "ضمانات لاستعدادها الكامل لتحقيق صريح، ومقاضاة المسئولين، وإعادة جثث القتلى ودفع تعويضات، واعتذاراً رسمياً عبر قنوات دبلوماسية".

كندا تطالب بالمحاسبة

من جانبه، طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بمحاسبة المسئولين بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي كانت تقل عدد من المواطنين الكنديين.

وفي بيان له اليوم، قال ترودو: "أولويتنا تبقى إيضاح هذا الملف بشفافية وعدالة"، مضيفاً أنها "كارثة وطنية وجميع الكنديين في حداد".

وتابع: "سنواصل العمل مع شركائنا حول العالم لنحرص على إجراء تحقيق تام وشفاف".