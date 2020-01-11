رئيس الإمارات نعى السلطان قابوس وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

لفت رئيس ​الإمارات​ الشيخ ​خليفة بن زايد آل نهيان​، إلى "أنّنا ننعي اليوم زعيمًا من أبرز وأخلص أبناء الأمتَين العربيّة والإسلاميّة، أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعًا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرّد".

وركّز في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، على "أنّنا إذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب ​سلطنة عمان​ الشقيقة في الفقيد الكبير ​السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور​، فإنّنا نؤكّد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة، كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة، في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك".

وقد أمر بإعلان الحداد لمدّة 3 أيام اعتبارًا من اليوم، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسيّة في الخارج.