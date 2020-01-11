الخارجية الكندية: 57 كنديا قتلوا في تحطم الطائرة الأوكرانية وليس 63

أعلن وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباني أن "عدد الضحايا الكنديين في ​تحطم طائرة​ البوينغ الأوكرانية في ​إيران​ يبلغ 57 قتيلا وليس 63 كما ورد سابقا، من اصل 176 مسافرا"، مبينا أن "الفارق يفسر خصوصا بمعلومات جديدة تم التوصل إليها بعد فحص وثائق سفر الضحايا".

ولفت الى أن "العدد الإجمالي للمسافرين على متن الطائرة الأوكرانية التي كانت متوجهة إلى كندا يبقى 138 شخصا".

وكانت حصيلة أولى للخارجية الأوكرانية تحدثت عن مقتل 82 إيرانيا و63 كنديا وعشرة سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين. وكان هناك 11 ​أوكرانيا​ بينهم أفراد الطاقم التسعة.