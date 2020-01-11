شركة "إیران ایر" أعلنت تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى السويد

أعلنت شركة الخطوط الجوية "​إيران​ اير" الناقل الرسمي لإيران، في بيان، أنّ "رحلاتها المتّجهة إلى مدينتي ​ستوكهولم​ وغوتنبرغ في ​السويد​ توقّفت موقّتًا على خلفيّة المشكلات المعلنة من قبل هيئة الطيران السويدية"، لافتةً إلى أنّ "الرحلات ستُستأنف بمجرّد أخذ التصاريح اللازمة".

وكانت قد علّقت السلطات السويدية يوم أمس الجمعة، الرحلات المباشرة بين السويد وإيران، عازيةً ذلك إلى "الافتقار للوضوح". كذلك، أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية إلغاء رحلاتها اليومية إلى طهران حتّى 20 كانون الثاني الحالي.