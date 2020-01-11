لفت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، في تصريح إلى شبكة "فوكس بيزنس"، إلى أنّ "اتفاق المرحلة الأولى التجاري الأميركي- الصيني في طريقه لأن يجري توقيعه في 15 كانون الثاني الحالي". وأوضح أنّ "ترجمة نصّ الاتفاق جرت بشكل جميل. إنّها شبه مكتملة".
وكان قد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن أنّ توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين قد يجري "بعد وقت قصير" من 15 كانون الثاني، وهو التاريخ الّذي أعلن الشهر الماضي أنّه سيكون موعد التوقيع. ووَصف الاتفاق بالكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار بالبيت الأبيض: اتفاق التجارة بين أميركا والصين بطريقه للتوقيع في 15 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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