فارس:خامنئي أوعز بضرورة الكشف عن السبب الرئيسي لسقوط الطائرة بعد اطلاعه بالأمر

أفادت وكالة "فارس" انه بعد مرور أقل من 48 على سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران والتأكد من وجود خطأ بشري تم إعلام المرشد الأعلى علي خامنئي و​رئيس الجمهورية​ حسن روحاني ، والمرشد فور اطلاعه على الخطأ أصدر ظهر الجمعة أمر بعقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي". وأضافت ان "المرشد أوعز بضرورة الكشف عن السبب الرئيسي للحادث ونتائج التحقيقات وتعامل المؤسسات بصدق وشفافية".

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