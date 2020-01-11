روكز: لبنان من عضو مؤسس الى عضو متخلف عن دفع مستحقاته

علق النائب ​شامل روكز​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على خسارة "​لبنان​ حقّ التصويت ب​الجمعية العمومية​ للأمم المتحدة بسبب تخلّفه لأول مرة بتاريخه عن دفع متوجباته المالية لسنتين"، قائلا: "من عضو مؤسس الى عضو متخلف عن دفع مستحقاته! نطلب الدعم الخارجي، بينما يتباهى كل سياسي بعقاراته وممتلاكاته في الدول الخارجية"، مشيرا الى "أننا نتخلف عن دفع المستحقات، بينما تهدر الأموال بكل اتجاه وتسرق! بئس الزمن الذي تشوّهت فيه صورة لبنان المجد والسيادة والريادة".

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