الرئيس عون: السلطان قابوس كان أخا وصديقا للبنان وبرحيله يفقد العالم العربي رجل الحوار والحكمة

أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن حزنه لوفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد، ولفت في برقية عزاء بعثها إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، إلى أنّ "السلطان قابوس كان أخًا وصديقًا للبنان في المراحل كافّة والظروف الصعبة الّتي مرّ بها، مساندًا قضاياه المحقّة وداعمًا استقراره وأمنه وتطلّعات شعبه".
وشدّد على أنّ "برحيل السلطان قابوس، يفقد العالم العربي رجل الحوار والحكمة والسلام الّذي طالما عمل من أجل لمّ الشمل العربي، وتعزيز تضامنه ومنعته في وجه التحديات الّتي تهدّد دولنا وشعوبنا".
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