الرئيس عون: السلطان قابوس كان أخا وصديقا للبنان وبرحيله يفقد العالم العربي رجل الحوار والحكمة

أعرب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عن حزنه لوفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد، ولفت في برقية عزاء بعثها إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، إلى أنّ "السلطان قابوس كان أخًا وصديقًا ل​لبنان​ في المراحل كافّة والظروف الصعبة الّتي مرّ بها، مساندًا قضاياه المحقّة وداعمًا استقراره وأمنه وتطلّعات شعبه".

وشدّد على أنّ "برحيل السلطان قابوس، يفقد ​العالم العربي​ رجل الحوار والحكمة والسلام الّذي طالما عمل من أجل لمّ الشمل العربي، وتعزيز تضامنه ومنعته في وجه التحديات الّتي تهدّد دولنا وشعوبنا".