ارسلان زار السفارة الإيرانية معزيا بسليماني: ما حصل سيكون نقطة انطلاق قويّة باتجاه انتصار محور المقاومة

زار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ على رأس وفد سفارة ​الجمهورية​ الإسلامية ال​إيران​ية في ​بيروت​، لتقديم التعازي بقائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ ورفاقه، وكان في استقباله ​السفير الإيراني​ ​محمد جلال فيروزنيا​.

وفي تصريح بعد قال ارسلان: "نتقدّم بالتعازي من الأمّة جميعاً ومن محور ​المقاومة​ باستشهاد القائد سليماني في هذا الظرف العصيب التي تمرّ فيه المنطقة و​العالم​، كما نستنكر هذا التصرّف الأرعن الذي أدّى إلى هذا الموضوع"، مشيرا الى "أننا على ثقة ويقين أن ما حصل سيكون نقطة انطلاق قويّة باتجاه انتصار محور المقاومة في كلّ المنطقة، خاصّة بأن مسيرتنا حق ومقاومتنا حق".

وشدد على أنه "يجب على الآخرين أن يعوا خطورة الوضع وخطورة الإستمرار بالتعاطي بهذه الطريقة في منطقة حسّاسة جداً ولها تأثيرها المباشر على مجرى الأمور في العالم، ممّا يتطلّب مزيداً من الوعي ويتطلّب حس أكبر بالمسؤولية"، متمنياً على ​دول الخليج​ "تدارك أهميّة ما حصل وفتح صفحة جديدة في المنطقة مع إيران لما فيه خير وسلامة أبناء هذه المنطقة والأحرار في هذه المنطقة، ممّا يشكّل استقلالاً تاماً ومنجز في ​العراق​، وممّا شكّل استقلال سورية وكل قضايانا في المنطقة".