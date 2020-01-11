عبد الرزاق: اصبحنا في قعر الهاوية ودخلنا النفق المظلم

اعتبر رئيس حركة الاصلاح والوحدة ماهر عبدالرزاق أن لبنان اليوم يعيش أصعب ظروف مرت عليه وللأسف أن الشعب اللبناني يشعر أنه متروك لمصيره المجهول من قبل المسؤولين. كما أكد "أننا لسنا على شفير الهاوية كما يقال بل اصبحنا في قعر الهاوية ودخلنا النفق المظلم.
وطالب فخامة رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أن يعملا لإخراج لبنان من ازمته، و"اذا استمرت الامور بهذا المنحدر الخطير فإن الشعب اللبناني سوف يدخل في مجاعة وعند ذلك تكثر الفوصى والجريمة ويسقط الجميع",
ودعا إلى "تشكيل حكومة اليوم قبل الغد وانقاذ ما تبقى من لبنان، ونحن نريد حكومة قادرة على أن تنهض بالبلد اقتصادياً ومعيشياً".
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