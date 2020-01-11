نعيم قاسم: نصر الله سينتقم لدماء قاسم سليماني

أكد نائب أمين عام "حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم ان الأمين العام للحزب حسن نصر الله، سينتقم لدماء قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني، الذي قتل بغارة جوية في العراق الأسبوع الفائت.
وشدد على أن "سليماني لم يكن لإيران فقط، بل لكل العالم الإسلامي، ولكل مقاومة ضد عدو أو احتلال"، مشيرا إلى أن "أميركا ستكتشف أنها ارتكبت حماقة كبرى، وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة".
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما ردت إيران عن طريق قصف الحرس الثوري لقاعدتين أميركيتين في العراق.
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