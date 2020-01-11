لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​لبنان​ العضو المؤسّس في ​الأمم المتحدة​ لا يسدّد اشتراكه السنوي لسنتين على التوالي، ويستغرب البعض انعدام الثقة بطبقة سياسيّة فاسدة فاشلة وغير مبالية. إرحلوا غير مأسوف عليكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد تعليقا على عدم تسديد لبنان إشتراكاته السنوية بالأمم المتحدة: إرحلوا غير مأسوف عليكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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