شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​الوصاية السورية​ أو أية وصاية أُخرى أَرأف منكم بألف مرّة بالبلاد وأهلها، وضميرها حاضر أكثر من ضميركم الغائب. إنّكم تصنعون نهايتكم بأيديكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الوصاية السورية أو أية وصاية أخرى أرأف منكم وأنتم تصنعون نهايتكم بأيديكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.