أبي رميا يتقدم بإخبار قضائي لمحاسبة المسؤولين عن تعريض حياة المواطنين للخطر

تقدم عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​ بإخبار قضائي إلى ​النيابة العامة​ التمييزي حول موضوع الحفر على اوتوستراد جبيل، ​عمشيت​، المنصف، ​البربارة​، وفغال، لإجراء التحقيقات اللازمة لجهة الإهمال في معالجة موضوع الحفر وتعريض ​السلامة العامة​ للخطر، وهدر ​المال​ العام.

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