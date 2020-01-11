شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطى النقدى فى تركيا يتراجع 4 مليارات دولار ويسجل 33 مليارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، أن قيمة النقد الأجنبي في البنوك التركية تراجعت بقيمة 4 مليارات و240 مليون دولار أمريكي خلال ثلاثة أيام، وأعزت الصحيفة ذلك كونها محاولة من البنوك لوقف تدهور الليرة.

وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بديون الذهب والعملات الأجنبية وودائع المواطنين، فلم تشهد تغييرًا، ولكن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظا كما أن البنوك الحكومية التركية باعت 1 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي في الأسواق، حتى لا تتخطى قيمة الدولار 6 ليرات، موضحة أن الأرقام والمعطيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التركي تكشف أن التدخلات السرية للسيطرة على سعر الصرف أكبر مما كان متوقعًا بكثير.

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وأكدت "زمان" أن الموقع الرسمي للبنك المركزي التركي، ذكر أن قيمة النقد الأجنبي الصافي للبنك المركزي، كانت 37 مليار و128 مليون دولار أمريكي يوم الخميس الماضي، ولكن هذا الرقم تغير بعد ثلاثة أيام ليصبح 32 مليار و998 مليون دولار أمريكي، أي سجل تراجعا بنحو 4 مليارات و240 مليون دولار أمريكي فى حين أنه مع بداية 2019، سجل الدولار الأمريكي معدلات مرتفعة أمام الليرة التركية، يقترب من 6 ليرات.

ولفت التقرير إلى أن حالة حساب رصيد النقد الأجنبية الخاصة بالمواطنين البالغة 130 مليون دولار أمريكي، والدخل الذي يتحقق من ارتفاع أسعار الذهب في الاعتبار، فإن هذا يعني أن المبلغ المباع من العملات الأجنبية أكبر من 4.5 مليارات دولار أمريكي موضحة أن التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، أدت إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية، كما أشارت إلى أن الدولار وصل إلى 5.95 ليرة، ثم ارتفع إلى 5.99 ليرة في 7 يناير ، ليتراجع مرة أخرى إلى 5.95 ليرة.