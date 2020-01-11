شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مدينة أسماك بمنطقة المثلث ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزيرة التخطيط، ووزيرة الاستثمار، بإنشاء مدينة للأسماك بمنطقة المثلث ببورسعيد، وذلك لخدمة الصيادين فى بحيرة المنزلة وبورسعيد وباقى المناطق القريبة التى يمارس فيها عملية الصيد.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه تقدم به نظراً لما تقوم به الدولة خلال تلك المرحلة من إنشاء العديد من المدن المتخصصة مثل مدينة الأثاث وغيرها، والتى تهدف منها الدولة فى جمع كل ما هو متعلق بنفس المهنة داخل مكان واحد، لتحقيق أكبر قدرة من الجودة ونقل الخبرات وتوفير الخدمات اللوجستية لخدمة المهنة الواحدة المكان واحد وذلك باستخدام الاسلوب العلمى فى التنفيذ.

وأكد وكيل البرلمان، على أن إنشاء مدينة للاسماك تصب فى الخطة العامة للدولة وتساعد فى النمو القومى وزيادة معدل الاستثمار، ورفع كفاءة المنتج النهائى، وكذا تعمل على الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى، وتصدير الفائض إلى الخارج.

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وتقدم وكيل البرلمان أيضًا باقتراح برغبة وفقًا للمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن إنشاء ميناء صيد على بحيرة المنزلة لخدمة الصيادين في كل من محافظة بورسعيد والدقهلية ودمياط.

وأكد أن بحيرة المنزلة من أهم وأكبر البحيرات الطبيعية، وأنه نظراً لما تشهده بحيرة المنزلة الآن من التطوير ورفع كفاءة البحيرة للاستفادة منها فى تنمية الثروة السمكية وزيادة الناتج القومي الكلى والعمل على سد الفجوة من البروتين، فإن الأمر يحتاج إلى ميناء للصيد على تلك البحيرة حتى يتسنى للصيادين ممارسة مهام الصيد فى ظروف مناسبة ورفع كفاءة عملية الصيد وحتى يكون هناك رقابة من الدولة على عملية الصيد وتنمية بحيرة المنزلة.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن الموقع المميز لبحيرة المنزلة واتصالها بالبحر الأبيض المتوسط من خلال البواغيز والفتحات التى تسمح بتبادل المياه والأسماك جعلها من أهم البحيرات، وبناء عليه ضرورة إنشاء ميناء للصيد يساعد على نمو وتطوير البحيرة.