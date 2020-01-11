في أول يوم.. تداول إمتحان اللغة العربية لثانية ثانوي ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي: تداولت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي عدة صور لامتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي . وانطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي. Advertisements وتعقد الإمتحانات بنظام الإلكتروني على التابلت في ـغلب المحافظات، عدا المدارس غير المجهزة بشبكات الإنترنت. وتعتمد الإمتحانات على الفهم وليس الحفظ والتلقين، كما أنها خاضعة لنظام التقييم الجديد.

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