خلافات مالية وراء مقتل سائق وإلقاء جثته بالزاراعات في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

كشفت مباحث البحيرة، اليوم السبت، غموض العثور على جثة سائق، ملقاة بأرض زراعية وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

بدأت الواقعة بالعثور على جثة " عبد الناصر.أ.ع" ٥٥ سنة سائق، ومقيم عزبة المهرة، وبها عدة طعنات نافذة بالبطن والصدر، وبحوزته متعلقاته ومبلغ ٢٠ ألف جنيه.

بسؤال أسرة المجني عليه أفادوا بخروجه ليلًا، وتغيبه حتى جرى العثور على جثته وسط الزراعات صباح اليوم التالي.

Advertisements

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور، وتشكل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط مرتكبيه، وتبين أن وراء الواقعة "هـ.ع" 37 سنة، عامل زراعي، ومقيم قرية المهرة دائرة المركز.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لعدم قدرته على سداد ديون للمجني عليه، فاستدرجه وقتله في الزراعات.

حرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.