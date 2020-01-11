الشيخ محمد بن زايد: السلطان قابوس قائد حكيم وقامة تاريخية كبيرة

نعى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاما، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال الشيخ محمد بن زايد

- في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، - "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".



من جانبه قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي :"رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه .. تعازينا للأمة العربية والإسلامية ... تعازينا لكل محب لعُمان الثقافة والتاريخ والأصالة .. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العُمانية".