عمان.. تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفًا للراحل قابوس

أعلن التليفزيون العماني لسلطنة عمان صباح السبت، رسميا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس (الجمعة).
كان مجلس الدفاع الأعلى فيسلطنة عُمان، قد دعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس.
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