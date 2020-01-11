أوكرانيا تطالب بعقاب وتعويضات بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة البوينج

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت بمعاقبة المذنبين وبدفع تعويضات من قبل إيران التي اعترفت بأنها اسقطت "بالخطأ" طائرة البوينغ الإيرانية ما أسفر عن سقوط 176 قتيلا.

وقال زيلينسكي على صفحته على فيسبوك "ننتظر من إيران إحالة المذنبين على القضاء ودفع تعويضات".

وكانت إيران اعترفت بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة خطأ بشري، وقدّم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينج الأوكرانيّة.

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