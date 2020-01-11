مجلس الأمن يُمدد آلية تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سوريا.

وصوّت المجلس على تمديد تقديم المساعدات لمدة ستة أشهر على أن تتم عملية التسليم من نقطتين فقط على طول الحدود مع تركيا.

وبعد سلسلة من التنازلات من قبل دول غربية منذ أواخر ديسمبر، تمت المصادقة على تمديد تسليم المساعدات بغالبية 11 صوتاً وامتناع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا عن التصويت.

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وحتى الآن كان تسليم المساعدات يمدد سنوياً وإيصالها يتم عبر أربع نقاط عند الحدود، وقد انتهت صلاحية التفويض الذي كان سارياً الجمعة.