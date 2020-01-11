إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن "غير قصد"

قدّم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينج الأوكرانيّة، بعد اعتراف القوّات المسلّحة الإيرانيّة بأنّ الطائرة أُسقِطت خطأ.

وأفاد بيان عسكري إيراني بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.

ونفت إيران لعدة أيام أن صاروخاً أسقط الطائرة. لكن الولايات المتحدة وكندا ذكرتا ، نقلاً عن معلومات استخباراتية، أنهما تعتقدان أن إيران أسقطت الطائرة.

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وكانت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينج 737 قد تحطمت يوم الأربعاء الماضي، في إيران عقب إقلاعها مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.