مجلس الدفاع العماني يدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد

أصدر مجلس الدفاع العماني صباح اليوم بياناً دعا فيه مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية: "تنفيذاً للمادة ،2 ، أ ، من المرسوم السلطاني رقم ،105، 96، في شأن مجلس الدفاع، فقد قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وسيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد، معاهدين الله بالثبات على الولاء والطاعة لما فيه خير هذا الوطن العزيز ورفعته" اقرأ أيضاً....ديوان البلاط السلطاني العماني ينعي السلطان قابوس بن سعيد

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