اجتماع لمجلس الأمن حول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

يُصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على تمديد التفويض لعملية تسليم مساعدات إنسانيّة للسوريين عبر الحدود، وسط خلافات بين روسيا والدول الغربية التي تسعى للحفاظ على هذه الآلية.

وتنتهي في 10 يناير مدّة هذا التفويض الساري المفعول منذ العام 2014 من دون موافقة دمشق.

ويرتقب أن يتم التصويت على النص في مجلس الأمن بعد ظهر الجمعة بتوقيت نيويورك.

وتوقعت مصادر دبلوماسية مطلعة أن تؤدي محادثات نهائية إلى اعتماد نص يمدد التفويض لستة أشهر، حتى 10 يوليو، على أن تمر المساعدات عبر منفذين عند الحدود التركية. وهذا ما تطالب به موسكو منذ ديسمبر.

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وفي 20 ديسمبر انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين أعضائه الخمسة عشر بعد فيتو مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحاً أوروبياً يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات لمدّة عام عبرَ ثلاث نقاط دخول، اثنتين في تركيا وواحدة في العراق.