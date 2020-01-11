تنصيب "هيثم بن طارق آل سعيد" سلطاناً لعمان خلفاً لقابوس بن سعيد

أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وفق التلفزيون الرسمي العماني.



وأضاف أن مجلس عمان عقد منذ قليل جلسة طارئة في مقره في البستان، وأعلن تنصيب السلطان هيثم بن طارق سلطاناً للسلطنة.



ويأتي تعيين "بن طارق" بعد الكشف عن فحوى الوصية التي أوصاها السلطان الراحل قبل وفاته، حيث لم يُعلم من قبل هوية المرشح لخلافته كونه بلا أبناء.



وشغل السلطان الجديد هيثم بن طارق، منصب وزير التراث والثقافة، وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد، من مواليد عام 1954، وعمل في بعض الأحيان مبعوثا خاصا للسلطان قابوس.



وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان أعلن صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور مساء يوم الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا.



وأصدر البلاط بيان نعي أعلن فيه الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

