كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل تايوان علي المحك مع بدء الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة "اسوشيتد برس" مقالا اليوم السبت، أوردت فيه إن مستقبل الديمقراطية التايوانية على المحك، حيث صوتت الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي على منح الرئيسة تساي إنغ - ون التي تميل إلى الاستقلال لولاية ثانية.

طورت تايوان هويتها الخاصة منذ انفصالها عن الصين خلال الحرب الأهلية عام 1949،ولكنها لم تعلن مطلقًا الاستقلال الرسمي. لا تزال بكين تطالب بالسيادة على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتهدد باستخدام القوة للسيطرة إذا لزم الأمر.

قال ليو تشانغ، الناخب البالغ من العمر 22 عامًا في مدينة كاوشيونغ الجنوبية، إنه يهتم أكثر بسياسة الصين من القضايا المتعلقة بكتب الجيب.

وأوضح: "هذا هو ما يهتم به الجيل الأصغر. بصراحة، لا أعرف الكثير عن الاقتصاد، لأنني لم أعمل بعد. لكنني مهتم بوعي تايوان".

سيتم اغلاق صناديق الاقتراع فى الساعة الرابعة مساءا، ومن المتوقع اعلان النتائج في المساء.

صوتت تساي ومنافسها الرئيسي، هان كو يو من الحزب الوطني، بعد فترة وجيزة من افتتاح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحًا. وصوّت هان في كاوشيونغ، حيث يشغل منصب رئيس البلدية. يخوض ايضا مرشح الحزب الثالث، جيمس سونغ، الانتخابات لكنه ليس لديه أي فرصة للفوز.

وقالت تساي بعد الإدلاء بصوتها في تايبيه، "آمل أن يتمكن كل مواطن من الخروج والتصويت، يجب أن تمارس حقوقك لجعل الديمقراطية أقوى في تايوان".

بالنسبة للكثيرين في تايوان، قادت الاحتجاجات في هونغ كونغ التناقض بين جزيرتهم التي يتم حكمها ديمقراطيًا والبر الرئيسي للصين الذي يحكمه الشيوعية.

قالت تساى فى تجمع حاشد نهائى ليلة الجمعة ان الانتخابات فرصة لحماية الديمقراطية التايوانية.

وأضافت "دعونا نقول للعالم بأصواتنا الخاصة أن التايوانيين مصممون على الدفاع عن السيادة، مصممون على حماية الديمقراطية ومصممون على الاستمرار في الإصلاحات".

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وقال هان من الحزب القومي إن تايوان يجب أن تكون أكثر انفتاحًا للمفاوضات مع الصين، على عكس تساي، التي رفضت مبادرات بكين. في آخر تجمع له، حضره مئات الآلاف من الأشخاص في مدينة كاوشيونغ الساحلية الجنوبية، ركز على القضايا العملية مثل تحسين التعليم والاقتصاد.

وقال: "أريد جذب استثمارات ضخمة. أريد أن يتم تصدير المنتجات دون توقف".

قوضت الاحتجاجات في هونغ كونغ دعم تايوان لنهج "دولة واحدة ونظامان" الذي دافعت عنه بكين لحكم تلك المستعمرة البريطانية السابقة وتايوان.

ساعدت المخاوف من التدخل الصيني في السياسة التايوانية والارتفاع في الاقتصاد تساي على استعادة التفوق بعد نكسة انتخابية رهيبة لحزبها التقدمي الديمقراطي قبل 14 شهرًا.

وقالت لوسي تينغ، طالبة جامعية، "السبب في أنني أصوت لصالحها هو دعم قيمة الحرية والديمقراطية التايوانية، ويجب ألا يتأثر ذلك بالجانب الآخر من المضيق (الصين)"

من المتوقع أن يؤدي فوز تساي إلى المزيد من الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري من بكين على الجزيرة، في استمرار لحملة الرئيس شي جين بينغ لإجبار إدارتها على تأييد إصرارها على أن تايوان جزء من الصين.

وقد رفضت تساي القيام بذلك، مؤكدة أن بكين ليس لديها مطالبة بتايوان، على الرغم من أن حكومتها قد دعت مرارًا وتكرارًا إلى إعادة فتح المحادثات بين الجانبين دون شروط مسبقة.

منذ انتقالها إلى الديمقراطية الكاملة التي بدأت في الثمانينيات من القرن الماضي، أكدت تايوان على نحو متزايد هويتها المستقلة عن الصين على الرغم من أنها غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة أو أي دولة كبرى.

تمارس الجزيرة، التي يزيد عدد سكانها عن 23 مليون نسمة جميع أدوار الدولة ذات السيادة، وتصدر جوازات سفرها الخاصة، وتحافظ على نظامها العسكري والقانوني وتعمل كمحور أساسي في سلسلة التوريد العالمية ذات التقنية العالية.