كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلفزيون العُماني يعلن تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن التلفزيون الرسمي العُماني، صباح اليوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد، خلفًا لقابوس بن سعيد.
وكان ديوان البلاط السلطاني العماني، قد اعلن وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.
كما أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.
ولد السلطان في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.
فيديو متداول لتنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعُمان خلفًا للسلطان قابوسhttps://t.co/bh4yn2bvFe#قابوس_في_ذمة_الله pic.twitter.com/G3MwmdWiqA
فيديو متداول لتنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعُمان خلفًا للسلطان قابوسhttps://t.co/bh4yn2bvFe#قابوس_في_ذمة_الله pic.twitter.com/G3MwmdWiqA— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) January 11, 2020