عُمان: السلطان هيثم بن طارق يؤدي اليمين خلفا لقابوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد ساعات قليلة من إعلان رحيل السلطان قابوس بن سعيد، صباح اليوم، السّبت، أدّى هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية، خلفًا لسلطان عُمان، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي العُماني.



وأدى بن طارق اليمين ليصير سلطانا بموجب النظام الأساسي للدولة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عُمان بمقره في البستان، فيما وصف مذيع التليفزيون العماني، ما حدث لنقل الخلافة بأنه "انتقال سلس" للسلطة، خلال بث متلفز مباشر لجنازة السلطان قابوس.

وشغل السلطان هيثم بن طارق، وزير التراث والثقافة، وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد، من مواليد عام 1954، وعمل في بعض الأحيان مبعوثا خاصا للسلطان قابوس.

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وكان مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة، قد دعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، بعد إعلان وفاة السلطان قابوس الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود.

وقال المجلس في بيان إنه "استنادا لما نصت عليه المادة 6 من النظام الأساسي للدولة (..) فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبحضور جميع أعضائه"، مضيفًا أنّه "قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة بالانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم".

ونعى ديوان البلاط السلطاني في عمان، فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة، بعد نحو خمسين عاما قضاها في سدة الحكم.